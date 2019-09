Um inédito quinto mandato para Netanyahu? Israel vai a votos esta terça-feira

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, procura esta terça-feira um inédito quinto mandato à frente dos destinos políticos do país, mas a eleição que decorre desde as 7h de Israel poderá também levar à sua substituição à frente do Governo.

As sondagens dos últimos dias mostram que o Likud, de Netanyahu, está praticamente empatado com o partido centrista Azul e Branco de Benny Gantz, um ex-chefe das Forças Armadas. Contudo, o grande vencedor das eleições poderá ser o partido de direita Yisrael Beiteinu que espera conseguir duplicar os seus deputados, de cinco para dez, podendo assim ser um parceiro decisivo nas negociações para uma coligação.

As urnas fecham às 22h locais, altura em que serão publicadas as primeiras projeções, mas sem uma maioria absoluta é natural que as negociações durem vários dias, ou mesmo semanas.

Tanto Netanyahu como Gantz passaram os últimos dias da campanha a fazer apelos ao voto. Esta manhã, entrevistado nas urnas, Netanyahu disse, numa voz já rouca de tanta campanha, que a eleição será muito renhida. “Apelo a todos os cidadãos de Israel para irem votar”.

O atual primeiro-ministro tem tentado passar a imagem de indispensável, dizendo que a sua substituição no poder enfraquecerá o país aos olhos dos inimigos e apresentando Gantz como inexperiente. Nas últimas semanas da campanha prometeu que anexará o Vale do Jordão, território palestiniano, mas onde se encontram vários colonatos israelitas.

Benny Gantz é mais moderado que Netanyahu, mas nas principais questões internacionais, nomeadamente as relações com a Palestina e a hostilidade com o Irão, a os dois candidatos têm uma linha semelhante. O partido Azul e Branco não defende a anexação do Vale do Jordão, mas tenciona fortalecer a presença israelita para a transformar numa linha defensiva do Estado judaico. Gantz também tem levantado a questão dos processos por corrupção em que Netanyahu está envolvido.

Esta é a segunda eleição legislativa no espaço de apenas cinco meses em Israel. Netanyahu venceu as anteriores, mas acabou por não conseguir formar um governo de coligação, levando à convocação de novo escrutínio.