Portugal vai enviar material militar para forças armadas da República Centro Africana

Portugal vai assinar um acordo de cooperação bilateral com a Republica Centro Africana (RCA) que prevê, para além da formação das forças armadas daquele país, o envio de material militar para equipar o exército.

“A disponibilidade do Governo português para apoiar a estabilização daquele território vai em breve ser alargada”, avançou esta terça-feira o ministro da Defesa.

João Gomes Cravinho falava aos jornalistas no final de um encontro com a ministra da Defesa Nacional e da Reconstituição do Exército da RCA, Marie-Noelle Koyara.

O ministro da Defesa de Portugal referiu que “o acordo de cooperação bilateral que vai ser assinado surge na sequência da boa imagem que as tropas portuguesas estão a deixar na República Centro Africana, pelo excelente trabalho que as forças especiais estão a fazer no terreno”.

Quanto ao tipo de apoio que Lisboa vai prestar ao abrigo deste acordo bilateral, João Gomes Cravinho adiantou que, para além da formação dos elementos das tropas especiais, as forças armadas da RCA vão precisar de equipamento e "Portugal vai ajudar”.

Questionado pela Renascença sobre que tipo de material militar será disponibilizado ao país, o ministro da Defesa explicou que “a lista do material necessário para equipar o exército da RCA ainda está a ser feita", mas garantiu que "em breve será entregue ao Governo português”.

No forte de São Julião da Barra, em Oeiras, onde decorreu o encontro com a sua homóloga da Defesa, Gomes Cravinho deu ainda conta de que a presença das tropas portuguesas na RCA está para durar.

O ministro não entrou em detalhes sobre o calendário, mas referiu a necessidade “de continuar a apoiar a estabilização da RCA", razão pela qual será mantida "a presença das forças armadas portuguesas durante mais alguns anos", o que, na sua opinião, "fará a diferença para aquele país”.

Já a ministra da Defesa da República Centro Africana enalteceu o trabalho desenvolvido pelas tropas portuguesas no seu país, referindo que “a relação entre os dois países é histórica" e que "a RCA tem beneficiado muito com o apoio português”

Mari-Noelle Koyara adiantou que “as forças especiais portuguesas sacrificam a vida em defesa do povo, pelo que o reconhecimento a Portugal é muito grande”.

Nesta altura, Portugal tem na RCA 180 militares. É a 6.ª força nacional destacada, composta por tropas especiais de paraquedistas, aprontada pelo Regimento de Infantaria de Tomar. Na RCA, onde deverá ficar por mais seis meses, a equipa assume as funções de Força de Reação Rápida.