Abusos de menores. Cardeal Pell faz último recurso ao Supremo

Os advogados do cardeal George Pell entregaram, esta terça-feira, no Supremo Tribunal da Austrália, um recurso para reverter a sentença de seis anos de prisão a que o antigo tesoureiro do Vaticano foi condenado.

Pell foi considerado culpado de cinco crimes de abuso sexual sobre dois meninos de 13 anos, que cantavam no coro da Catedral de S. Patrício (St. Patrick), em Melbourne.

Os abusos aconteceram depois de uma missa de domingo, no final da década de 1990 (entre 1996 e 1997), altura em que George Pell era arcebispo naquela catedral.

Em agosto, a defesa do cardeal recorreu da sentença da primeira instância, emitida em fevereiro, mas o Supremo Tribunal de Victoria manteve a condenação.

O recurso ao Supremo Tribunal da Austrália é agora a última hipótese de reverter a sentença.





[Em atualização]