Rui Costa e Nelson Oliveira vão lutar pelo "top-10" nos Mundiais de ciclismo

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) divulgou, esta terça-feira, o elenco da seleção nacional para os Mundiais de Ciclismo de Estrada, que se vão realizar em Yorkshire, em Inglaterra, entre 22 e 29 de setembro.

Rui Costa (UAE Team Emirates), campeão do mundo em 2013, na prova de fundo, e Nelson Oliveira (Movistar), sétimo classificado no contrarrelógio dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e medalha de prata nos Jogos Europeus de Minsk, já este verão, são os principais nomes da candidatura portuguesa aos Mundiais.

Também estarão na prova de fundo, marcada para o dia 29, domingo: Rúben Guerreiro (Katusha-Alpecin), que fez "top-20" na Volta a Espanha, Domingos Gonçalves (Caja Rural-RGA), José Gonçalves (Katusha) e Rui Oliveira (UAE). Nelson Oliveira também compete no contrarrelógio individual, no dia 25, quarta-feira.

O objetivo, segundo declarações do selecionador nacional, José Poeira, à FPC, é terminar ambas as provas nos 10 primeiros.

"Temos uma equipa de qualidade, com provas dadas e experiência internacional. Vamos bater-nos pelo 'top-10', tanto no contrarrelógio como na prova de fundo. Sabemos que os adversários são muito fortes, mas temos as nossas armas, com corredores que sabem o que é disputar os primeiros lugares em Mundiais", afirmou.