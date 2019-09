Portugal entra na luta pelo apuramento no Europeu de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol conquistou a primeira vitória no Campeonato da Europa. A equipa treinada por Hugo Silva bateu a Grécia, por 3-1, com os parciais de 19-25, 25-21, 25-23 e 25-17.

Marco Ferreira, com 19 pontos, foi um dos melhores da equipa portuguesa que com este resultado entra na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

Portuga perdeu os três primeiros jogos, com Itália, França e Bulgária, vence agora a Grécia e sobe ao quarto posto da Pool A do Europeu, que decorre em França. No último jogo da fase de grupos, a equipa nacional defronta a Roménia. Para garantir a passagem à fase a eliminar, Portugal precisa que se concretize um dos seguintes cenários: ganhar à Roménia, perder por 3-2, ou perder por 3-1, mas aí dependendo dos parciais.

O desafio com os romenos está agendado para esta quarta-feira, às 13h00.