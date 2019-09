Ghilas quer quebrar seca de golos do Vitória de Setúbal

Nabil Ghilas promete golos e assistências num Vitória de Setúbal que é, à data, a equipa menos concretizadora do campeonato, com apenas um golo marcado em cinco partidas.

"Vou dar tudo por este grande clube. Podem ter a certeza que vou entrar sempre no máximo das minhas capacidades para tentar ajudar a equipa com golos e assistências", começou por dizer, em declarações reproduzidas no site do clube sadino.

O ponta-de-lança internacional argelino regressou ao futebol português, depois de passagens pelo Córdoba, Levante Gaziantepspor e Goztepe. Antes, representou Vizela, Moreirense e FC Porto, durante quatro temporadas. A melhor época em Portugal surgiu em 2012/13, nos cónegos, com 16 golos marcados.

Ghilas foi o último reforço do mercado para a equipa de Sandro, e integrou na segunda-feira, pela primeira vez, os treinos da equipa sadina.

"O primeiro treino correu muito bem. Todos me receberam de forma fantástica. Senti que existe aqui uma grande família e espero que assim continuemos até ao final da época. Nota-se que há uma enorme vontade e empenho nos treinos e acredito que isso é fundamental para conseguirmos alcançar os nossos objetivos", rematou.