Esgaio renova com o Braga até 2024

O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato de Ricardo Esgaio até 2024.

O lateral e ala-direito português, de 26 anos, estendeu o vínculo por mais duas temporadas, visto que tinha contrato até 2022.

A cumprir a terceira época no Braga, Esgaio leva 91 jogos e quatro golos. Esta época, é o jogador mais utilizado por Sá Pinto, com nove jogos.

Em entrevista ao canal oficial do clube, o "Next", Ricardo Esgaio mostrou-se "extremamente feliz" com a renovação e assumiu que "o principal objetivo é ajudar o clube a crescer cada vez mais".

A braçadeira de capitão não traz mais responsabilidade: "A responsabilidade é a mesma. Sendo capitão ou não temos de dar o nosso melhor. Tentar fazer com que todos puxem para o mesmo barco."