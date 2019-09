"Silva out". Adeptos do Everton pedem a cabeça do treinador

Os adeptos do Everton demonstraram o desagrado com as exibições da equipa no arranque da temporada e pedem a demissão de Marco Silva, treinador português que orienta a equipa desde a última época.



Com vários "graffitis" espalhados pela cidade de Liverpool, inclusive nas paredes de Goodison Park, estádio dos "toffees", os adeptos pedem a cabeça do técnico português.

O Everton soma sete pontos em cinco jogos disputados na Premier League, com vitórias frente ao Watford e Wolverhampton, um empate contra o Crystal Palace, e derrotas com o Aston Villa e Bournemouth.

Depois do oitavo posto da última temporada, o Everton investiu mais de 100 milhões de euros para se reaproximar dos lugares europeus, mas os resultados pouco promissores do início da temporada têm colocado em causa o treinador português.

Marco Silva chegou ao Everton no início da última temporada, depois de passagens pelo Watford, Hull City, Olympiacos, Sporting e Estoril Praia.