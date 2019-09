Lesão de Stones pode abrir porta à primeira titularidade de João Cancelo

John Stones é baixa confirmada para as próximas partidas do Manchester City, segundo confirmou Pep Guardiola em conferência de imprensa.

O defesa-central de 25 anos lesionou-se na manhã desta terça-feira, e estará de fora nas próximas cinco semanas devido a um problema muscular. Para além de Stones, o técnico confirmou também que Phil Foden está com um problema no estômago e falhará esta partida da Liga dos Campeões.

Stones junta-se a Laporte e Sané no boletim clínico do Manchester City, o que pode abrir a porta à titularidade de João Cancelo no lado direito da defesa, pois Guardiola podrá optar por jogar com Kyle Walker ao lado de Otamendi no centro da defesa.

Caso se confirme, Cancelo fará a sua primeira titularidade nos "citizens" desde a transferência da Juventus. Até agora, o internacional português fez apenas um minuto.

O Manchester City joga em casa do Shakthar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, na primeira jornada da Liga dos Capeões, na quarta-feira, às 20h00, na Donbass Arena.