Koke acredita que João Félix "vai atingir um nível incrível"

Koke, capitão do Atlético de Madrid, confia no futuro de sucesso de João Félix no clube "colchonero". Em entrevista à "Marca", o médio espanhol pede tempo para que o jovem português possa crescer.

"Todos sabem que fez uma grande pré-época, deixou pormenores de qualidade. Vai atingir um nível incrível, mas é preciso dar-lhe tempo. A pouco e pouco vai crescer e ser melhor. É um grande futebolista. Deve estar tranquilo, escutar os mais velhos e quem joga perto de si como Diego Costa, que está sempre a falar com ele para o ajudar", disse.

O Atleti volta a medir forças com a Juventus, que eliminou a equipa de Simeone na última temporada. Koke não pensa em vingança, numa eliminatória decidida por Cristiano Ronaldo, que apontou um "hat-trick".

" A Juventus é uma das melhores equipas do mundo, com grandes jogadores. Queremos ganhar todos os jogos, seja contra quem for, para atingirmos a fase seguinte", disse, antes de ser questionado sobre defrontar novamente CR7: "Respeitamos todos os jogadores. Vamos tentar que não esteja nos seus dias".