Bernardo Silva recorda ídolos Rui Costa e Chalana

Bernardo Silva foi o convidado do Manchester City a recordar o seu passado como jovem jogador de formação, e o craque dos "citizens" não escondeu a admiração por duas lendas do Benfica: Rui Costa e Fernando Chalana.

"O meu herói era o Rui Costa. Jogava mais ou menos na mesma posição que eu jogo agora. Admirava muito. Também me lembro muito do Chalana, que foi um dos melhores de sempre opor Portugal. Ajudou-me muito quando tinha 14 ou 15 anos", disse.

O internacional português de 25 anos cumpre a terceira época no Manchester City, depois de passar também o mesmo número de temporadas no Mónaco. Na equipa principal do Benfica fez apenas três partidas, cumprindo um sonho de infância.

"Sempre fui adepto do Benfica. Comecei a jogar futebol no clube com sete anos, e fui para o Mónaco com 19. Joguei 12 anos lá, sempre foi o meu sonho ser jogador de futebol pelo Benfica", rematou.