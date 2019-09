Johann Zarco afastado da KTM

A KTM anunciou a saída do piloto Johann Zarco com efeitos imediatos. O francês, antigo bicampeão de Moto2, é substituído até ao final da temporada pelo piloto de testes, o finlandês Kallio.

Zarco fez apenas 27 pontos nas primeiras 13 corridas da temporadas, mais um ponto do que o português Miguel Oliveira, que corre na equipa secundária da KTM.

A saída de Zarco no final temporada já tinha sido anunciado, mas a equipa não contará com o francês para as últimas seis corridas da temporada, numa rescisão por mútuo acordo. O francês foi o responsável pela queda de Miguel Oliveira, a 25 de agosto, em Silverstone, causando uma lesão no ombro do piloto português.

Miguel Oliveira poderá ser o piloto escolhido para ser promovido à equipa principal da KTM a partir da próxima temporada.