Rúben Dias e Ferro defendem exibição do Benfica, apesar da derrota

Rúben Dias e Ferro defenderam a qualidade da exibição do Benfica na receção ao Leipzig, apesar da derrota, por 1-2.

"Até com o número de alterações que a equipa teve acho que conseguimos protagonizar um grande jogo e a equipa está de parabéns, apesar do resultado, que como é óbvio não é o que nós queremos", sublinhou Dias, em declarações à Eleven Sports, no final da partida.

Agora, Rúben Dias quer "somar mais pontos", mas garante que o resultado da primeira jornada do grupo G em nada altera a abordagem à prova:

"Em nada isto torna nemmais fácil se ganhássemos, nem mais difícil perdendo. Ainda há muito ponto para disputar e é jogo a jogo, foco num jogo de cada vez e fazer o nosso melhor."

O central elogiou, ainda, a entrada de jovens na equipa como Tomás e David Tavares, que "deram a resposta sem qualquer tremelique" e estão na equipa do Benfica "como qualquer um dos outros, para ajudar".

Ferro também gostou da prestação da equipa



Ferro afinou pelo mesmo diapasão do parceiro de setor, no que toca à exibição do Benfica, pese embora o resultado.

"Não posso dizer que temos de ficar tristes, porque apesar de tudo fizemos um bom jogo. Batemo-nos de igual para igual frente a esta equipa e temos de sair de cabeça erguida e não olhar para isto como uma coisa para nos deitar abaixo", afirmou, também ao microfone da Eleven Sports.



Há um ano, Ferro não imaginava estar, agora, a estrear-se a titular na Liga dos Campeões, mas o trabalho deu frutos: "Venho a trabalhar para isto. Fui opção, estou muito contente e vou continuar a trabalhar."