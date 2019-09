Nuno Félix alerta Benfica para o "andamento diferente" do Leipzig

Cuidado com o Leipzig. O alerta parte de Nuno Félix, consultor de vários emblemas alemães, que em Bola Branca apresenta ainda a "fórmula" para que os campeões nacionais possam contrariar o adversário germânico com o qual se estreiam na edição desta época da Champions, esta terça-feira, na Luz.

"Para quem esteve no Estádio da Luz a ver o jogo contra o Gil Vicente, quando entrar o Leipzig em campo vai perceber que o andamento é completamente diferente. É uma equipa muito forte nas transições, num projeto que está a ser construido há muitos anos. Os jogadores, jovens na sua maioria, conhecem-se muito bem. O treinador dá privilégio ao futebol muito atacante. Vai ser um jogo que dificilmente não terá golos e que prevejo com um ritmo elevado. O Leipzig está muito bem servido", começa por revelar.

O especialista em futebol germânico acredita que há uma "fórmula" capaz de fazer frente ao Leipzig. Trata-se de um "desafio", diz, para Bruno Lage - que não estará no banco - e para a sua equipa técnica.



"Saberem ler melhor os momentos do jogo e saberem transfigurar a equipa do Benfica ao longo do jogo, porque, normalmente, as equipas alemãs têm alguma dificuldade em lidar com adversários que tenham vários planos de jogo na mesma partida", sustenta.

O Benfica-Leipzig está marcado para as 20h00 desta terça-feira, no Estádio da Luz. A estreia encarnada na Liga dos Campeões de 2019/20 terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt