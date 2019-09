Nagelsmann: "Fomos mais felizes que o Benfica"

O treinador do Leizpig, Julian Nagelsmann, acredita que a sua equipa gozou de uma certa dose de felicidade, na vitória sobre o Benfica, por 1-2, na Luz, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Estamos felizes por começar a fase de grupos com três pontos frente ao Benfica. Foi um bom jogo, o Benfica jogou muito bem. Não foi fácil, mas no fim fomos mais felizes e conseguimos os três pontos", afirmou o técnico alemão, em declarações à Eleven Sports, no final do jogo.

Nagelsmann ficou surpreendido "com um ou dois jogadores" que Bruno Lage lançou no onze do Benfica, "mas não com o sistema", visto que estava preparado "para as várias soluções que o Benfica tem".