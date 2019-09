Liga dos Campeões

Em direto. Benfica-Leipzig

17 set, 2019 - 18:05 • Inês Braga Sampaio

A intenção do Benfica é lavar a imagem, depois de duas campanhas embaraçosas na Liga dos Campeões. Sem Bruno Lage no banco, os encarnados tentarão entrar com o pé direito e receber o Leipzig, atual líder da Bundesliga, com uma vitória. Apito inicial às 20h00, no Estádio da Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.