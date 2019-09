Bruno Lage: "Resultado certo seria o empate"

Bruno Lage considera que a derrota do Benfica na receção ao Leipzig, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, por 1-2, foi injusta. Para o treinador do Benfica, um empate teria refletido melhor aquilo que se passou em campo.

"Jogo equilibrado, principalmente na primeira parte, mas faltou-nos especialmente marcarmos nas oportunidades que tivemos. Daquilo que foi o jogo, o resultado certo seria o empate", afirmou o técnico encarnado, no final da partida, em conferência de imprensa.

Bruno Lage apresentou várias novidades no onze, como as estreias de Jota e Tomás Tavares e o regresso de Cervi. Correu mal, mas a decisão não foi no sentido de apostar em jovens, mas sim "em função da estratégia, da análise do adversário e da análise" do Benfica. A aposta por Raúl de Tomás em vez de Seferovic foi para "não dar [aos defesas do Leipzig] ninguém para marcar".

Este resultado obriga o Benfica a encarar a fase de grupos da Champions de forma diferente, daqui para a frente. Contudo, Bruno Lage não está preocupado:

"Sabíamos que íamos entrar num grupo muito competitivo. A nossa ambição é fazer uma campanha à altura do nome do Benfica na Europa e tudo faremos para que isso aconteça. A minha preocupação é não termos conquistado pontos."

Sem Gabriel e Florentino, o Benfica fica com Fejsa, Samaris, Taarabt e David Tavares para o miolo. Para Bruno Lage, o meio-campo do Benfica não está pior, "está diferente".

"Cada um dos jogadores tem características muito próprias. Não é melhor nem pior, é diferente", sublinhou o treinador encarnado.