Primeiro hotel comercial no espaço vai ter basquetebol, restaurantes e concertos

Passar férias no espaço é cada vez mais uma realidade palpável. Mesmo que inicialmente não seja um destino que agrade a todas as carteiras, há uma empresa que quer construir um hotel gigante para fins turísticos talhado às fantasisas espaciais de todos.

A Gateway Foundation quer criar uma estação espacial rotativa que consiga reproduzir variados graus de gravidade artificial, segundo o site oficial da empresa.

A conclusão do projeto está apontada para 2025 e a empresa estima que, todas as semanas, 100 pessoas usufruam das suas férias no espaço.