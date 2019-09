Morreu Ric Ocasek, vocalista dos The Cars

Cantor foi encontrado morto em casa, depois de a família ter chamado a polícia por não o conseguirem contactar, explicou um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova Iorque.

Rik Ocasek, vocalista e compositor da banda norte-americana The Cars, morreu no domingo aos 75 anos.

Ric Ocasek era o nome artístico de Richard Theodore Otcasek, nascido em Baltimore, em 1944.

Ao lado de Benjamin Orr, um baixista que conheceu enquanto estudava no liceu, passou por várias bandas até formar, em meados da década de 1970, os The Cars, em Boston.

Depois do sucesso de “Let’s Go”, o primeiro single do top 20, gravado em 1979, os The Cars tocaram e produziram música de forma consistente, até ao fim da banda em 1988.