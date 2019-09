Tertúlia Bola Branca

Domingos Paciência: "Não é fácil Leonel Pontes ser o Bruno Lage do Sporting"

16 set, 2019 • Redação

A arbitragem no Portimonense 2-3 FC Porto, as falhas do videoárbitro, as fragilidades do FC Porto, a sonolência do Benfica, as dificuldades pós-seleções e o Sporting pós-Keizer foram os temas em debate na Tertúlia Bola Branca, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.