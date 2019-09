Casillas otimista na recuperação. "Continuamos com esta luta"

Iker Casillas recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, para dar conta do seu otimismo relativamente à recuperação que tem feito após o enfarte do miocárdio sofrido a 1 de maio de 2019, que o afastou dos relvados e que poderá, ainda, resultar no final precoce da carreira.

"Tudo vai devagar, mas tem de ser assim. Com calma e avançando a pouco e pouco. Todas as barreiras têm de ser superadas. Não há obstáculo. A tua mente tem de estar limpa. Não quero ser exemplo de nada. Continuamos com esta luta", escreveu o guarda-redes do FC Porto, a acompanhar a imagem de um exame de esforço.

Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio no dia 1 de maio, durante um treino do FC Porto. Desde então, não voltou aos relvados, persistindo a dúvida se o regresso é uma possibilidade. Os dragões já se precaveram, de qualquer forma, com a contratação do argentino Agustín Marchesín. Ainda assim, escreveram o internacional espanhol na Liga, o que significa que um eventual retorno não está posto de parte.