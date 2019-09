Alex Telles orgulhoso por cumprir 150 jogos no FC Porto

Alex Telles está orgulhoso por chegar à marca dos 150 jogos com a camisola do FC Porto. O lateral-esquerdo brasileiro atingiu o registo na partida frente ao Portimonense, em que marcou um golo e foi expulso, nos últimos minutos.

Nas redes sociais, após a vitória por 3-2 no Algarve, Telles comentou a marca: "Tanto orgulho e tantas vitórias em 150 jogos pelo FC Porto. Muito feliz e realizado por atingir esta marca. E assim seguimos, sempre juntos como irmãos", disse, citando o mote da equipa para esta temporada.

Telles celebrou o golo que apontou, de penálti, de forma especial, ao apontar para o símbolo na camisola. O defesa cumpriu também o seu jogo número 100 na I Liga.

O defesa-esquerdo de 26 anos chegou ao FC Porto em 2016, com a tarefa de substituir Alex Sandro, que trocou o clube portista pela Juventus. Telles chegou ao clube proveniente do Inter de Milão, clube que representou por empréstimo do Galatasaray.

As boas exibições de dragão ao peito permitiram já a realização do sonho de se estrear pela seleção brasileira, estreia que aconteceu num amigável realizado precisamente no Estádio do Dragão, contra o Panamá. Telles tem contrato até 2021, e uma cláusula de rescisãoi de 40 milhões de euros.