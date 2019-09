Escolas fechadas em início de ano letivo. Falta de funcionários resolvida em breve, diz Governo

Veja também:



O Governo garante que haverá novos funcionários nas escolas ainda durante este mês de setembro. A garantia foi dada nesta segunda-feira de manhã pela secretária de Estado Adjunta da Educação, na Renascença.

Segundo Alexandra Leitão, o concurso está a decorrer, mas “é um concurso para contratos a tempo indeterminado e isso faz com que seja, nos termos da lei, mais complexo – até porque é para vincular pessoas para sempre, é para dar vínculo ao Estado”.

“Demoraram, portanto, um bocadinho mais do que o previsto e em breve os assistentes em falta chegarão ao longo, provavelmente, ainda do mês de setembro ou do início do mês de outubro”, avança.

Convidada do programa As Três da Manhã, a secretária de Estado afirmou ainda que “com este concurso, o rácio fica cumprido em todas as escolas – ou na esmagadora maioria delas – há é depois algumas situações de baixas médicas que serão colmatadas através da tal bolsa de recrutamento que este concurso, quando estiver terminado, também permitirá”.

“Assim que o concurso estiver terminado, supondo, por exemplo, que há duas vagas e que ficam aprovadas 10 pessoas, as oito pessoas que ficaram aprovadas mas fora das vagas podem a qualquer momento ser chamadas para suprir baixas. E isto está esclarecido em orientações que em março foram enviadas aos diretores. Não é preciso mais nenhuma regulamentação”, esclarece ainda.