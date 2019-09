Após 57 anos ao serviço do Exército G3 é substituída

Ao longo de 57 anos estiveram em muitos mais sítios. Os militares portugueses usaram-nas também nas missões nos Balcãs, no Afeganistão, em Timor-Leste e, atualmente, estão também ao serviço na República Centro-Africana, onde Portugal mantém tropas no âmbito das Nações Unidas.

Mas a história da G3 ao serviço do Exército português começou muito antes. As primeiras espingardas automáticas deste modelo de origem alemã, saíram da fábrica de Braço de Prata em 1962. Na altura, diretas para os militares portugueses na guerra em África, nomeadamente em Angola e Moçambique.

Esta segunda-feira é apresentada a nova arma ligeira do exército que vem substituir a G3 - uma espingarda automática que fica na história também por causa da revolução do 25 de abril, quando cravos decoraram os canos.

G3 dá lugar à SCARL-L

Gradualmente vai ser substituídas pelas espingardas de assalto SCARL-L de fabrico belga. Para já apenas no Exército, onde já está a ser feito o levantamento das armas que vão para abate.

A Marinha e a Força Aérea vão continuar a usar G3.

As novas armas SCARL-L (do calibre usado nos restantes países da NATO) vão ser oficialmente apresentadas esta segunda-feira na Escola das Armas, em Mafra: vai haver uma demonstração de tiro de precisão, uma demostração do emprego da arma em ambiente tático e uma demonstração de ordem unida.