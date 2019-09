Espanha. Piores chuvas dos últimos 140 anos arruínam 300 mil hectares de cultivo

As primeiras estimativas de duas associações agrárias espanholas apontam para uma perda de cerca de 300 mil hectares de cultivo, uma área equivalente à província de Alava.

Segundo a delegação valenciana da Agência Meteorológica do Estado (Aemet), o temporal é o mais grave dos últimos 140 anos em Alicante e Múrcia, tendo acalmado desde domingo.

Os meteorologistas chamam "gota fria" ao fenómeno meteorológico que tem arrasado a zona considerada a "horta da Europa".



Este fenómeno acontece quando uma frente de ar polar frio choca com ar quente e húmido do mar Mediterrâneo.



As chuvas torrenciais que persistem em Espanha e já fizeram seis mortos obrigaram a centenas de novas evacuações durante o fim-de-semana, avança o jornal "El País".

Segundo o Ministério do Interior, cerca de 3.500 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas por causa do mau tempo no sudeste de Espanha.