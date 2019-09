Enxame de abelhas atrasa voo da Air India

Um voo da Air India teve de ser adiado durante várias horas nesta segunda-feira, devido a um enxame de abelhas, que decidiu pousar na janela do cockpit. E sempre que algum funcionário as tentava retirar do vidro, as abelhas atacavam.

A notícia é avançada por agências internacionais, segundo as quais os insetos pousaram na janela pouco antes do avião deixar a cidade de Calcutá, no Leste da Índia.

A bordo estavam 136 passageiros, incluindo o ministro da Informação de Bangladesh.

A equipa de terra tentou afastar as abelhas, mas só irritou o enxame. Os funcionários tentaram várias soluções: fogo, usar os limpa pára-brisas, mas só quando foram borrifadas com água é que começaram a abandonar a janela do piloto, afirmou fonte do aeroporto Kaushik Bhattcharya à agência France Press.

O voo com destino a Agartala, no nordeste da Índia, descolou, assim, com mais de três horas e meia de atraso.

As abelhas enxameiam quando uma abelha rainha deixa uma colónia existente para encontrar um novo lar junto com milhares de abelhas operárias. E a janela do cockpit terá parecido um bom local.