Renascença, Antena 1 e TSF juntam-se para dois debates eleitorais

Retomando a iniciativa de 2015, este ano a Renascença, a Antena 1 e a TSF voltam a juntar-se não para um mas para dois debates de olhos postos nas eleições legislativas de 6 de outubro.

O primeiro debate entre os líderes dos seis partidos com assento parlamentar vai acontecer nas três rádios na próxima quarta-feira, dia 18 de setembro. Cinco dias depois, as principais rádios portuguesas voltam a juntar-se para uma emissão conjunta, no dia 23, com um frente-a-frente decisivo entre António Costa e Rui Rio.

Ambos os debates têm início às 10h05 e serão transmitidos em simultâneo nas três rádios e também em vídeo nos respetivos sites e nas redes sociais.

As três rádios que vão realizar juntas esta operação são, no seu conjunto, ouvidas regularmente por mais de dois milhões de pessoas.