Debate. Rio fala em "oportunidade perdida" pelo país, Costa responde com crescimento, "contas certas" e mais emprego

Rui Rio considera que os últimos anos de Governo do PS foram uma “oportunidade perdida” para o país. António Costa destacou o crescimento acima da média europeia, as contas certas e a devolução da confiança e de rendimentos aos portugueses.



A troca de críticas aconteceu no debate desta segunda-feira nas televisões, na contagem decrescente para as eleições legislativas de 6 de outubro.

O líder do PSD, Rui Rio, começou por defender que os últimos quatro anos foram "uma oportunidade perdida" e colocou em dúvida a real saúde da economia portuguesa.

"Tivemos uma conjuntura altamente favorável, houve reposição de rendimentos, mas não serviu para tratar do futuro. O Orçamento do Estado continua a ter um défice estrutural", apontou, embora reconhecendo uma redução do défice nominal "porque os juros da dívida baixaram imenso, os dividendos do Banco de Portugal cresceram de uma forma brutal, aumentou a carga fiscal e reduziu o investimento público".

António Costa rejeitou a seguir que Portugal tenha obtido resultados unicamente "ao sabor da conjuntura" internacional.

Segundo o secretário-geral do PS, "Portugal está a crescer acima da média europeia desde 2017, reduziu para metade a taxa de desemprego, registou-se crescimento das exportações" e assistiu-se "a um aumento da confiança, além da existência de contas certas".

"Temos o défice mais baixo da nossa democracia e o rácio mais baixo da nossa dívida pública dos últimos anos", contrapôs.

António Costa acusa o PSD de propor um choque fiscal que “acaba sempre num enorme aumento de impostos”. Rui Rio nega e defende redução de impostos para família e empresas como uma “aposta no futuro”.

No debate televisivo desta segunda-feira, os impostos foi um dos temas que mais dividiu os líderes do PS e do PSD, que se acusaram mutuamente sobre a gestão da carga fiscal.

Rui Rio criticou o aumento dos impostos indiretos, como o dos combustíveis, e a definir que impostos quer reduzir no caso de formar Governo, o que fez com que António Costa comparasse o social-democrata à centrista Assunção Cristas.

Rui Rio concluiu que os portugueses nunca pagaram tantos impostos como agora e que as contas certas resultaram de uma enorme carga fiscal, prometendo, se formar Governo, reduzir a carga fiscal, porque há margem orçamental para isso.

António Costa alerta que a receita de Rui Rio pode acabar mal, como aconteceu no passado. “O que Rio propõe é um choque fiscal como no tempo de Durão Barroso, que acaba sempre num enorme aumento de impostos”, atirou.