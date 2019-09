O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o tema da educação tem sido o “parente pobre“ da campanha eleitoral.

“Ainda hoje de manhã tentei ir ao site do PSD para perceber quais são as ideias do maior partido da oposição para a educação e não aparece na página inicial. Têm ideias para a justiça, para o regime político, para as alterações climáticas., para a saúde… A educação não aparece”, diz Raposo.

Já o escritor Jacinto Lucas Pires concorda que “se tem discutido pouco” este assunto, mas admite que essa falta de debate esteja relacionada com o sentimento do eleitorado.

“Acho que os partidos sentem que há um cansaço de mudanças na educação, na área das escolas. Opinião pública não quer ouvir falar de estarmos sempre a mudar, a mudar, a mudar e retraíram-se um pouco ou muito na apresentação sobre o que querem na educação”, afirma.