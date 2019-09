"Vergonha". Portimonense não se conforma com penálti assinalado por Rui Costa

Theodoro Fonseca recorreu às redes sociais para criticar a decisão de Rui Costa, que assinalou penálti a favor do FC Porto, no jogo com o Portimonense, por mão na bola de Jadson, aos 23 minutos, no lance que pode rever abaixo,

O VAR, Vasco Santos, corroborou a decisão de Rui Costa e o penálti validado. António Folha, treinador dos algarvios, não comentou, mas Theodoro Fonseca reagiu nas redes sociais. "Vergonha", escreveu o acionista maioritário da SAD do Portimonense.

Alex Telles converteu o penálti em golo, o primeiro do FC Porto. Os dragões venceram o jogo, por 2-3.