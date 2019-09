Líder do Portimonense suspeita de "sabotagem" do relvado

A forma como o relvado do Portimão Estádio se deteriorou, num espaço de dez dias, é um mistério para Theodoro Fonseca, ao ponto do acionista maioritário da Portimonense SAD admitir a possibilidade de "sabotagem".

O melhor relvado da I Liga, nas duas últimas épocas, estava em mau estado para o jogo com o FC Porto e o líder dos algarvios ainda não recebeu uma explicação que lhe permita concluir o que terá acontecido.

"Tivemos problema atípico que ainda não foi detetado. Estamos a ver, minuto a minuto, as imagens das câmaras do estádio para perceber o que aconteceu para afetar o relvado inteiro, em menos de dez dias. Pode ter acontecido uma sabotagem do nosso relvado", admite.

Theodoro Fonseca estranha que só o relvado do estádio tenha sido afetado. O dirigente visitou os relvados do centro de estágio e "estão perfeitos". "Os jardins à volta do estádio estão impecáveis. Porque é que aquilo só aconteceu no relvado do estádio? Acredito em tudo", acrescenta, em entrevista à Renascença.

Se não surgir uma justificação lógica, Theodoro Fonseca diz que troca de relvado. A equipa algarvia defrontou o FC Porto, no domingo, e foi derrotada, por 2-3.