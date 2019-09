Clássico da primeira jornada sorri ao Sporting

O clássico da primeira jornada do campeonato de futebol feminino terminou com vitória do Sporting sobre o Sporting de Braga, campeão nacional, por 2-1, em Alcochete.

O jogo começou a sorrir para o Braga, que se adiantou, logo aos dois minutos, por intermédio de Uchendu. No entanto, no quarto de hora final, e em apenas três minutos, o Sporting operou a reviravolta, com golos de Diana Silva, aos 75 minutos, e de Damjanovic, aos 79.

Este resultado permitiu ao Sporting somar os três pontos e juntar-se ao grupo dos primeiros classificados, após uma jornada em que não houve quaisquer empates.