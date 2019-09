Carlos Pereira sobre Manta Santos. "Ou ajudamos, ou estamos perante um facto quase consumado"

Carlos Pereira, presidente do Marítimo, diz que não pode tomar decisões precipitadas em relação à possível saída de Nuno Manta Santos do cargo. O representante máximo reconhece que o técnico "está em dificuldades" e "precisa de ajuda".

"Sinto que ele está com dificuldades e que precisará de ser ajudado e isso não significa impor o quer que seja. Ou todos nós ajudamos, ou estamos perante um facto quase consumado. Não se deve decidir coisas a quente, porque, se o fizemos, fica o caldo entornado. A contestação é perfeitamente normal, desde que seja feita com elevação. Agora, estamos para gerir da melhor forma. Estou perfeitamente descansado e tranquilo", disse, no centro de treinos do clube.

O Marítimo tem apenas quatro pontos, depois de empatar com Sporting e vencer em Paços de Ferreira. O treinador viu lenços brancos das bancadas este domingo, depois de perder frente ao Belenenses.

Carlos Pereira admite que esperava melhor desempenho da equipa: "Esperava mais em termos de espetáculo, esperava mais de equipa, esperava mais pontos, mas não temos e há que analisar porque não temos".

O clube insular ocupa o 15º lugar da tabela, com os mesmos pontos que Braga e Portimonense, e à frente de Aves e Paços de Ferreira, na zona de despromoção.