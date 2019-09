Braga segura Ricardo Horta até 2024

O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato de Ricardo Horta até 2024.

Foi no site oficial que os minhotos comunicaram o prolongamento do vínculo do extremo, de 25 anos, por mais duas temporadas. Horta tinha contrato com o Braga até 2022, assinado em 2017, altura em que fora contratado ao Málaga, de Espanha.

Ricardo Horta tem 35 golos marcados em 138 jogos pelo Braga, números que o tornam "um dos elementos mais preponderantes na equipa ao longo dos últimos anos", conforme enaltece o Braga. Esta época, o avançado português já soma quatro golos.

Em declarações ao canal do clube, o "Next", Horta assumiu "sentimento de orgulho" por renovar e ambição de "continuar a ajudar o clube a crescer".

"Foram tr~es grandes anos que já passaram, agora, está-se a iniciar o quarto e espero que corra tão bem como correu até aqui", regozijou.