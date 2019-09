Ibrahimovic bate recorde no LA Galaxy e diz que é o "melhor de sempre da MLS"

Zlatan Ibrahimovic acredita que é o melhor jogador de todos os tempos da MLS. O sueco voltou a ser protagonista e apontou um "hat-trick" na vitória do LA Galaxy por 7-2 frente ao Sporting Kansas City.

O ponta de lança sueco de 37 anos continua em grande destaque esta temporada, e chegou ao golo número 26, em apenas 25 jogos disputados, um registo que o torna o jogador com mais golos marcados numa só época no LA Galaxy. No final da partida, Zlatan destaca os 48 golos apontados em duas épocas na formação californiana.

"Nestes dois anos fiz coisas boas, fantásticas e perfeitas. Acho que sou o melhor jogador de sempre da MLS. E não estou a brincar", disse.

Ibra chegou à MLS depois de recuperar de uma grave lesão no joelho. Deixou o Manchester United e leva 48 golos apontados em 52 jogos disputados. Apesar dos 26 tentos apontados esta época, Zlatan não é o melhor marcador da MLS esta época, superado pelo mexicano Carlos Vela, com 28 golos marcados, do rival LAFC.