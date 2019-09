Futre: "João Félix pode ganhar a Bola de Ouro"

O antigo jogador Paulo Futre acredita que João Félix poderá ser candidato à conquista da Bola de Ouro no futuro. No entanto, a lenda do Atlético de Madrid diz que é um "desrespeito" dizer que o jovem de 19 anos pode superar o legado de Cristiano Ronaldo.

"O que ele fez em Portugal em seis meses mostra que é um campeão. Pode ocupar o trono de melhor jogador português, quando o Cristiano decidir parar. O Félix pode ganhar a Bola de Ouro um dia, mas dizer que pode ganhar cinco como fez o Cristiano é um desrespeito para o fenómeno", disse, em entrevista ao Corriero della Sera.

Futre fez seis temporadas no Atlético de Madrid, após vencer a Liga dos Campeões no FC Porto, e acredita que Simeone mudou a filosofia da equipa esta temporada.

"Mudou o 'chip'. Agora jogam mais ofensivos, com mais posse. Mas quando se muda a filosofia, há vários riscos, como se viu contra a Real Sociedad", disse.

João Félix trocou o Benfica pelos "colchoneros" a troco de 126 milhões de euros e leva um golo apontado em quatro jogos disputados pela equipa de Madrid.