De Gea e Manchester United acertam renovação até 2023

O Manchester United anunciou a renovação de contrato com o guarda-redes David De Gea, até 2023, com opção de extensão por mais uma época.

O guardião espanhol de 28 anos estava no último ano de contrato e os "red devils" asseguraram a continuidade de uma das figuras incontestáveis do clube. De Gea chegou ao clube em 2011, tendo já realizado 367 jogos, até à data.

No clube inglês, De Gea conquistou uma Premier League, uma FA Cup, uma Tala da Liga, três Supertaças e uma Liga Europa. Em declarações no site do emblema, o internacional espanhol mostrou-se satisfeito por poder seguir em Manchester.

"Tem sido um privilégio poder passar oito anos neste grande clube. É uma grande honra poder continuar no Manchester United. Nunca pensei fazer 350 jogos no clube. O meu futuro está definido e agora só penso em ajudar a conquistar os troféus que queremos", disse.