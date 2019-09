Sem Bruno Lage, "Nelson Veríssimo vai estar à altura no banco do Benfica"

António Conceição aposta numa boa prestação de Nelson Veríssimo como treinador principal do Benfica no jogo de estreia das águias na Liga dos Campeões, face à ausência de Bruno Lage.

Lage não poderá ir para o banco, por ter sido expulso em Frankfurt, no jogo da época passada que ditou o afastamento da equipa da Liga Europa, aos pés do Eintracht. Nélson Veríssimo de 42 anos, já trabalhava com Bruno Lage na equipa B do Benfica e está na pirâmide técnica do clube encarnado desde 2012.

Antigo defesa, Nelson Veríssimo foi treinado por António Conceição no Vitória de Setúbal. Em entrevista a Bola Branca, Conceição garante que o adjunto de Lage "vai estar à altura da tarefa", até porque "é o braço direito e complemento" do técnico principal dos encarnados. Veríssimo "vai ter a lição bem estudada", tendo sempre presente "as ideias" do chefe de equipa.

António Conceição é treinador e não nega que "seria preferível" o Benfica ter no banco o técnico principal. Contudo, "não será por não estar Bruno Lage" que a equipa "deixará de ter" um bom rendimento:



"Pela interação que há nas equipas técnicas hoje em dia, o treinador não está sozinho. Numa situação destas, tem de aparecer alguém e esse alguém é o Veríssimo. É um rosto conhecido dos jogadores, que trabalha diariamente com eles e que sabe a forma de pensar do treinador principal. A partir daí, tudo aquilo que acontecer no jogo e todas as decisões que Veríssimo tiver de tomar não serão um problema para o Benfica render mais ou menos neste jogo."