Quem ganha na Luz? "70% para o Leipzig, 30% para o Benfica"

Sérgio Pinto, que se retirou dos relvados como o português com mais presenças em jogos da Bundesliga, considera que o Benfica não tem mais do que 30% de possibilidades de derrotar o Leipzig, no desafio desta terça-feira a contar para a 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



"O Leipzig é uma equipa forte, com muita qualidade quer na defesa quer no ataque. Dou 70% de hipótese de vencerem no Estádio da Luz, 30% ao Benfica", afirmou, sem dúvidas, nesta entrevista a Bola Branca.

Cuidado com Poulsen, Werner e Forsberg

Sérgio Pinto destaca a boa defesa do Leipzig, uma equipa toda ela forte e com nomes sonantes no ataque.



"O Poulsen, o Timo Werner, o Forsberg são todos grandes atacantes. Os centrais são bons jogadores, os laterais são da seleção alemã. A ideia de jogo é boa, são taticamente fortes e dá gosto vê-los jogar", referiu.

O Leipzig vem de um empate em casa com o Bayern Munique que lhe permitiu manter-se na liderança da Bundesliga. Sérgio Pinto, pelo que viu, acha que o resultado acaba por ser lisonjeiro, mas para o Bayern.



"Ao intervalo, o Leipzig mudou e adotou uma postura mais atacante. No primeiro tempo defenderam muito mas depois existiu uma mudança tática e foi mais dominante e exerceu forte pressão sobre a defesa do Bayern. Conseguiu o empate e até podia ter ganho o jogo", concluiu.

O Benfica-Leipzig realiza-se esta terça às 20h00. Trata-se do primeiro jogo das águias na Liga dos Camoeões 2019/20. Os outros adversários dos campeões nacionais no grupo G são o Zenit e o Lyon.