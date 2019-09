Lage admite lançar Jota no onze contra o Leipzig

Bruno Lage admitiu, esta segunda-feira, a possibilidade de lançar Jota no onze do Benfica para a receção ao Leipzig, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os alemães jogam de forma frequente com três centrais. No final da goleada (5-0) ao Sporting, para a Supertaça, Lage revelou que utilizara um segundo avançado por o Sporting jogar com três centrais. Tendo em conta que Jota é naturalmente mais móvel que Raúl de Tomás, o treinador do Benfica foi questionado se o jovem da formação espreita a titularidade frente ao Leipzig.

"É uma pergunta muito bem feita, mas não vou responder", começou por dizer Bruno Lage, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o atual líder da Bundesliga. "[Titularidade de Jota] é uma possibilidade, porque vai ao encontro daquilo que é a nossa forma de jogar se o adversário jogar com uma linha de cinco", acrescentou.

Com Florentino lesionado, Bruno Lage deverá utilizar Fejsa ou Samaris na posição de médio-defensivo. O técnico encarnado não abriu o jogo:

"Os dois jogadores estão convocados. Saímos há um dia e meio de um jogo e ainda estamos a analisar muita coisa. O mais importante é olharmos para aquilo que vamos fazer como um todo. O adversário gosta de ter bola, aproveitar a largura, atrair a um corredor para tentar explorar o outro, muita gente a atacar a profundidade entre linhas. É um adversário muito competente e temos de perceber quem está a 100%."

Pizzi, Rafa e André Almeida falharam o último treino antes da receção ao Leipzig, mas Bruno Lage afiançou que as três situações deverão estar resolvidas à hora do jogo.

Um ponto não chega



Na receção ao Leipzig, Bruno Lage não se satisfaz com um empate. O treinador do Benfica pretende arrancar a campanha europeia com os três pontos, até para lavar a imagem deixada nas últimas duas épocas.

"Todos os pontos são importantes e um ponto fora é sempre um ponto fora. A nossa ambição tem de ser de irmos para o jogo e tentar ganhar. Vamos jogar com um adversário muito difícil, que também já percebeu que nós somos uma equipa muito competitiva. O treinador adversário já percebeu que somos uma equipa muito perigosa, com jogadores muito fortes e criamos muitas oportunidades de golos. Vamos entrar para o jogo com mentalidade de vencer", frisou o técnico.



Lage reforçou que a intenção, durante a pré-época, "foi construir um plantel competitivo para continuar a dar resposta às competições nacionais e poder dar uma resposta à altura do passado do Benfica nas competições europeias". Assim, a ambição é chegar longe, apesar da valia do grupo, que também conta com Zenit e Lyon:

"É um grupo muito equilibrado e muito competitivo. São quatro equipas muito boas e qualquer uma delas vai ter três adversários muito difíceis."

Lage estará na bancada do Estádio da Luz, a observar o que se passa no relvado, na terça-feira, às 20h00. O Benfica-Leipzig terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt