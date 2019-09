Capitão do Leipzig destaca Pizzi e os títulos de campeão do Benfica

Willi Orban, central do Leipzig, usou, esta segunda-feira, a qualidade técnica de Pizzi e os 37 títulos de campeão nacional conquistados pelo Benfica para frisar que os encarnados merecem o respeito dos alemães.

"Sabemos das qualidades que o Benfica tem. Tem jogadores de elevado nível técnico, especialmente no meio-campo ofensivo, como Pizzi. Temos um grande respeito pelo Benfica, afinal, já tem 37 títulos de campeão, o que fala por si. O Benfica é um nome na Europa, tem experiência de largos anos na Liga dos Campeões. Temos um grande respeito pelo Benfica", salientou o defesa húngaro, em conferência de imprensa de antevisão da visita do Leipzig ao Benfica, referente à primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Orban negou, portanto, que o facto de Seferovic e Raúl de Tomás, a dupla de ataque do Benfica, terem, entre si, um golo em seis jogos. "Esses dois jogadores já demonstraram as suas qualidades a nível nacional e internacional. O próprio Seferovic já mostrou as suas qualidades na Bundesliga. Temos respeito pelos nossos adversários", vincou.

Apesar do respeito pelo Benfica e de esperar "um jogo difícil", o central e capitão assumiu que o Leipzig está confiante, após travar (1-1) o Bayern Munique, e que pretende sair da Luz com um bom resultado:

"Temos ambição e auto-confiança e na fase de grupos é importante começarmos bem. É esse o nosso objetivo. O adversário tem qualidades a nível defensivo e ofensivo, mas temos de tentar fazer o nosso jogo. As nossas qualidades também são conhecidas e há que pô-las em prática em campo. Se conseguirmos, penso que seremos bem sucedidos."

Águias e touros vermelhos defrontam-se na terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.