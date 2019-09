Papa Francisco saúda troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia

O Papa Francisco saudou este domingo a troca de prisioneiros que foi levada a cabo entre a Federação Russa e a Ucrânia, durante a semana passada.

O Papa, que se encontrava de viagem a África quando aconteceu o intercâmbio de presos, tem acompanhado de perto o conflito na Ucrânia e manifestou o seu desejo de que este possa chegar ao fim, trazendo a paz à Ucrânia oriental.

“A semana passada realizou-se a troca de prisioneiros, há muito esperada, entre a Federação Russa e a Ucrânia”, disse Francisco, no final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro, em Roma.

“Alegro-me pelas pessoas libertadas, que puderam reabraçar os seus entes queridos, e continuo a rezar por um fim rápido do conflito e pela paz duradoura na Ucrânia oriental”, disse Francisco.

O conflito no leste da Ucrânia dura desde 2014, altura em que manifestações levaram à queda do Governo pró-russo em Kiev. O leste do país é tendencialmente mais próximo da Rússia, em termos culturais e linguísticos, e Moscovo apoiou um levantamento na região contra o Governo ucraniano, que dura desde então.

Depois da troca de prisioneiros do passado dia 7 de setembro já se fala na possibilidade de uma nova troca para breve, mas que ainda não foi confirmada.