Sérgio fala em "vitória mais do que justa" em Portimão

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, diz que "complicou" o jogo a partir do banco de suplentes. O técnico dos dragões fala numa vitória justa, por 3-2, no terreno do Portimonense, apesar do golo da vitória ter surgido apenas aos 98 minutos.

"É bem mais do que justa a vitória. Tivemos muitas ocasiões de golo. Deveriamos ter fechado o jogo na segunda parte. O jogo estava completamente controlado, o Portimonense não tinha chegado uma única vez à nossa baliza e em dois lances fizeram dois golos", disse, na "flash interview" da Sport TV.

O técnico dos dragões diz que "complicou o jogo", sem querer explicar em que sentido. "O treinador está no banco para ajudar a equipa, mas eu compliquei. Quem percebe de futebol sabe o que estou a dizer", disse.

"O Portimonense esteve muito agressivo, com muita alma. Não era um jogo para fazer gestão, metemos sempre o melhor 'onze', em função do que eu quero e do que é o adversário. Arriscamos nos jogadores em dificuldades porque sabíamos da dificuldade do jogo", continuou.

No final da partida, o técnico deu uma reprimenda dura e pública a Shoya Nakajima no relvado, que optou por não revelar o que disse: "Isso são conversas privadas".