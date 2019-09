Secretário de Estado das Comunidades diz que Roberto Leal simboliza uma geração

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, considera que a morte de Roberto Leal, este domingo, constitui uma “perda muito significativa” para a comunidade portuguesa no Brasil e que o cantor “simboliza” uma geração de emigrantes que ultrapassou preconceitos e dificuldades.

“Foi uma geração que, com a sua força, trabalho e mérito, conseguiu vencer os preconceitos e fazer-se respeitar. Trouxe ao Brasil outra imagem do país e de Portugal”, declarou José Luís Carneiro à Renascença, evocando as “décadas de 50 e 60”.

O governante nota que os portugueses deixavam um país “muito pobre” e eram vistos como “vindo de um regime atrasado”. “Ele era o símbolo da música tradicional e popular portuguesa, numa síntese cultural com as manifestações musicais do Brasil. Foram recriadas e adaptadas aos tempos diversos”, acentuou.

José Luís Carneiro adiantou que já enviou as condolências à família – que continuou a “investir em Portugal”, mesmo com o cantor a residir no Brasil –, e contou um recente encontro que teve com o músico.

“Tive oportunidade de estar com ele em janeiro, numa conversa com vários amigos. Tive gosto em conhecê-lo pessoalmente, tratava-se de um espírito muito forte, determinado, com um enraizamento muito fortes nas origens, fazendo delas uma força que o fez ser reconhecido e admirado no Brasil. Na altura pudemos circular por dois ou três locais e ver a admiração que as gerações mais novas e mais velhas tinham por ele”, recordou.