Meios navais e helicóptero procuram desaparecido em praia da Figueira da Foz

Duas embarcações da Autoridade Marítima e um helicóptero da Força Aérea procuram um desaparecido desde o final da manhã de domingo numa praia a sul da Figueira da Foz, disse fonte da capitania local.

Em declarações à Lusa, o comandante do porto da Figueira da Foz, João Lourenço, explicou que os meios navais e o meio aéreo estão a ser apoiados no areal, entre as praias da Cova e da Costa de Lavos, por meios terrestres da Polícia Marítima e de nadadores-salvadores.

O incidente aconteceu numa zona localizada 500 metros a sul da chamada praia da Orbitur, numa zona não vigiada, tendo o alerta sido dado cerca das 11h30 de domingo para a existência "de uma senhora em dificuldades, em situação de pré-afogamento", que foi retirada da água com vida e assistida por meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), disse João Lourenço.

Além desta vítima "que se encontrava em choque e não falava", as autoridades acabaram por confirmar que havia um desaparecido, tendo sido ativadas para o local duas embarcações da Autoridade Marítima (uma lancha e uma moto de água) e um helicóptero Alouette da Força Aérea Portuguesa.

O comandante do Porto adiantou não dispor, neste momento, de dados sobre as vítimas, nomeadamente a idade e eventual parentesco, reservando informações para mais tarde.

Já de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, aquando do alerta foram enviados para o local meios das corporações de Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz e uma viatura médica do INEM, que entretanto já desmobilizaram, mantendo-se no local 11 operacionais, duas viaturas e duas embarcações da Autoridade Marítima e o meio aéreo.