“Há pessoas que entram e fazem ninho”. As reações à morte de Roberto Leal

Bruno Nogueira é um dos muitos nomes do mundo do espetáculo a reagir à morte do cantor Roberto Leal, este domingo, no Brasil. Na sua conta no Facebook, o comediante fala de “um homem puro”, com o qual se comoveu várias vezes na rodagem do programa “O Último a sair”, emitido em 2011 na RTP.

“Há pessoas que entram e fazem ninho, e nestes dias fazem-se mais vivas que nunca. A mágoa do Roberto sempre foi sentir-se emigrante no Brasil e em Portugal. Hoje isso fica resolvido de uma vez por todas: o coração do Roberto Leal não cabe em dois países”, escreveu.