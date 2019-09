Buscas por desaparecido em praia da Figueira da Foz continuam em mar e em terra

Prosseguem as operações para tentar localizar o homem que ao final da manhã de domingo desapareceu na zona sul da chamada praia Orbitur, na Figueira da Foz, numa área não vigiada.

"Neste momento estão a decorrer buscas no mar e em terra. No mar com recurso a uma lancha semi-rígida e uma moto de água; em terra, com recurso a uma moto-quatro e duas 'pick ups'. O helicóptero já atingiu o limite e vai regressar à base. Mantêm-se as buscas visuais até ao por do sol", avançou o comandante do porto da Figueira da Foz, João Lourenço, à Renascença.

O incidente aconteceu numa zona localizada 500 metros a sul da chamada praia da Orbitur, tendo o alerta sido dado cerca das 11h30 de domingo para a existência "de uma senhora em dificuldades, em situação de pré-afogamento", que foi retirada da água com vida e assistida por meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), disse João Lourenço.

Além desta vítima "que se encontrava em choque e não falava", as autoridades acabaram por confirmar que havia um desaparecido, tendo sido ativadas para o local duas embarcações da Autoridade Marítima (uma lancha e uma moto de água) e um helicóptero Alouette da Força Aérea Portuguesa.

O comandante do Porto adiantou não dispor, neste momento, de dados sobre as vítimas, nomeadamente a idade e eventual parentesco, reservando informações para mais tarde.

