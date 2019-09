Acusado de atacar a Arábia Saudita, o Irão ameaça Estados Unidos

O Irão não gostou da insinuação de que terá estado por detrás de um ataque à Arábia Saudita, no sábado,levado a cabo com recurso a drones, e respondeu à acusação com ameaças aos Estados Unidos.

O ataque de sábado contra campos de exploração de petróleo causou vários danos e interrompeu a produção, diminuindo para metade a capacidade do reino saudita.

Os drones terão sido enviados por forças houthis, do Iémen, uma força apoiada pelo Irão e que tem sido por sua vez atacada por uma coligação liderada pela Arábia Saudita.

Depois do ataque os Estados Unidos asseguraram os sauditas de que estão dispostos a colaborar com o Governo para garantir a segurança do país e o secretário de Estado Mike Pompeo acusou o Irão de estar por detrás do ataque.

Os iranianos responderam este domingo com ameaças diretas aos Estados Unidos.

“Todos deviam perceber que as bases americanas e os seus porta-aviões num raio de 2.000 quilómetros estão ao alcance dos nossos mísseis”, afirmou Amirali Hajzadeh, responsável pela Força Aeroespacial do Irão.

Citado pela agência semioficial Tasnim, o militar disse ainda que “o Irão tem estado sempre preparado para uma guerra aberta”.

As tensões entre os Estados Unidos e o Irão têm aumentado ao longo dos últimos meses.