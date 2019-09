Sporting ganha na Champions do andebol

O Sporting venceu, fora, o Rabotnik por 30-29, em jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões de andebol.

O romeno Valentin Ghionea foi o melhor marcador do encontro na Macedónia do Norte com 10 golos.

ANDEBOL Liga dos Campeões

Grupo C - 1ª Jornada 15Set

Eurofarm Rabotnik (Macedónia do Norte) 29-30 Sporting

Riihimäen Cocks (Finlândia) 25-30 IK Sävehof (Suécia)

Presov (Eslováquia) 23-25 CD Bidasoa Irun (Espanha)

Classificação

1 - IK Sävehof (Suécia) 2

2 - CD Bidasoa Irun (Espanha) 2

3 - Sporting 2

4 - Eurofarm Rabotnik (Macedónia do Norte) 0

5 - Presov (Eslováquia) 0

6 - Riihimäen Cocks (Finlândia) 0