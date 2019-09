Primeiro empate para o Benfica B

Estoril, Varzim, Farense e Feirense venceram nas partidas de sábado da II Liga.

Benfica B e Académico de Viseu tinham empatado 0-0 no jogo inaugural da quinta jornada. Foi o primeiro empate dos encarnados nesta temporada, depois de duas vitórias (em casa) e duas derrotas (fora). Já o Académico fez o terceiro empate em cinco jogos. No 11 do Benfica destaque para a presença de Svilar na baliza.

Resultados:

Sexta-feira

Benfica B 0-0 Académico Viseu

Sábado

Estoril 2-1 FC Porto B

Varzim 2-1 Cova da Piedade

Farense 3-0 Vilfranquense

Feirense 1-0 Chaves

Domingo

Académica - Nacional (11h15)

Covilhã - Leixões (16h00)

Penafiel - Mafra (18h15)

Casa Pia - Oliveirense (18h15)

[atualizado]